una squadra che non ha creduto in lui (il Torino che non l'ha riscattato) e un'altra doveIl destino del fantasista 27enneè appeso a un filo, ma è lui l'acrobata del suo futuro. Mister Gasperini in realtà avrebbe preferito che l'attaccante russo rimanesse dal suo amico e allievo, dove era riuscito a mostrare le sue capacità con, migliorando i suoi numeri rispettodelle scarne 19 presenze in nerazzurro dell'anno prima. Al Torino Miranchuk sembrava aver trovato la sua dimensione, libero di fantasticare in area neiIl mercato però si è chiuso senza colpi di scena, il russo non ha trovato altre piazze e oraLa forza di volontà non gli manca tanto che, da esubero della rosa, si è piano pianoprendendosi i suoi spazi. Mister Gasperini non sololanciandolo in Europa League una buona mezzora contro il Rakow, ma l'ha scelto perCon tutti questiche minacciano di gara in gara il reparto d'attacco dell'Atalanta, prima Touré, poi CDK e Scamacca e ora Koopmeiners,potrebbealmenodalla panchina, al reparto avanzato. Il tecnico nerazzurro ha più volte ripetuto l'importanza diper poter contare su rinforzi di lusso, che siano allo stesso livello dei titolari.è uno di questi e ha l'opportunità di riscrivere la sua storia in nerazzurro nei prossimi otto mesi.