Atalanta, il destino di Muriel è legato a Touré

Pasalic, Koopmeiners, Lookman, Scamacca, De Ketelaere, Muriel e dalla gara con l'Udinese, sabato alle 15 al Gewiss Stadium, anche Tourè. Il reparto d'attacco dell'Atalanta, ora che l'infermeria si è svuotata, è sovraffollato, con sette pedine per soli tre posti.



L'attaccante colombiano, veterano del gruppo che va per i 33 anni, è l'unico ad avere il contratto in scadenza, il prossimo giugno. In questi giorni sta riflettendo sul suo futuro, dato che senza rinnovo potrebbe liberarsi a parametro zero tra cinque mesi. Finora ha collezionato 23 presenze, con 6 reti e 1 assist ma spalmati in soli 670'.



Il colpo di tacco ai danni del Milan dimostra che Muriel ha ancora stoffa e minutaggio nelle gambe e potrebbe e vorrebbe avere più spazio. Se però ora il numero 10 maliano, l'acquisto più caro di sempre nella storia dell'Atalanta, dovesse sbloccarsi e competere per una maglia da titolare, Muriel avrà ancora meno spazio e l'idea di una partenza per l'Arabia si concretizzerebbe. Al contrario, se Touré dovesse deludere le aspettative e il colombiano si rendesse ancora utile come killer dalla panca, ci si siederebbe al tavolo dei rinnovi.