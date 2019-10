Il d.g. dell'Atalanta Umberto Marino è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre Manchester City: "Si respira calcio a Manchetser, si parla ovunque di football. C'è la storia dello United e l'ambizione del City. Noi come piccolo club ci approcciamo con grande entusiasmo a questa gara. I ragazzi sono concentrati, sanno che questo è un palcoscenico unico, vogliono fare una partita con grande attenzione come chiede il mister, che è il nostro mago. La formazione era decisa, ma fino all'ultimo aspettiamo, non si sa mai. Alla squadra la dice sempre prima".