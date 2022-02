Il dg dell'Atalanta Umberto Marino ha commentato l'eliminazione dalla Coppa Italia dopo il ko all'ultimo minuto contro la Fiorentina: "Complimenti ai nostri avversari, ci sono partite in cui il campo sembra in salita e gli episodi sono a sfavore - ha analizzato a Sport Mediaset - Contro la Fiorentina abbiamo sempre subito calci di rigore, magari c'erano. Però non ho capito lo sviluppo del terzo gol, Demiral mi ha detto che il fallo non c'era. Se De Roon rimette in gioco l'avversario vuol dire che dopo tutti questi anni non c'ho ancora capito nulla. Gli errori ci sono anche in campionato, un po' troppo spesso. Non vedere un fuorigioco come quello di oggi per me è un errore grave. Ma dobbiamo accettarli e voltare pagina".