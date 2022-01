Raggiunto da Dazn prima della gara contro l’Inter, il direttore generale dell’Atalanta, Umberto Marino, presenta così la sfida: “È una gara importante per la classifica. Siamo a 41 punti, per noi è rilevante per rimanere agganciati al treno della Champions. Sarebbe importante fare una bella prestazione”.



Le assenze di Ilicic e Malinovskyi, neanche in panchina, sono legate al Covid e Hateboer al mercato?

“Al di là delle assenze il segnale che esce stasera è che si può giocare a calcio. Ci sono 6-7 giocatori assenti stasera, per essere brave persone non basta rispettare le leggi ma essere responsabili”.



Ci sono voci di un interessamento del Newcastle per Gosens.

“Ormai tutti i giorni leggo di interessamenti del Newcastle su giocatori dell’Atalanta. Robin è fuori da 4 mesi e per noi è una perdita rilevante sul piano tecnico e umano. E’ importante recuperarlo quanto prima”.



Perché fate meglio fuori casa che in casa?

“Sono spiegazioni da chiedere più ai tecnici. Fuori casa le squadre che ci affrontano sono meno intimorite che in casa. Certamente non ci aiuta la mancanza del pubblico, è uno sport molto differente. Stasera con il pubblico sarebbe un’altra gara”.



Questa può essere la partita per togliersi la maschera?

“cerchiamo di rimanere con i piedi per terra, rimanendo attaccati al treno europeo. I nostri scudetti sono questi, altri traguardi sono difficili”.