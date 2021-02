Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della sfida con il Real Madrid, ottavo d'andata di Champions League: "Sono serate queste che hanno una storia incredibile che parte nel 2020 quando è iniziata l'avventura in Champions League contro il Valencia, la fase finale in Portogallo, quello che ha vissuto Bergamo. Questa squadra ha vissuto il lockdown in maniera particolare. C'è tanto da raccontare di come l'Atalanta è arrivata a questa partita. C'è tanta emozione perché poi non avere il nostro pubblico ci pesa. Sappiamo di avere una grande responsabilità per dare una gioia ad una città che ha sofferto tanto".