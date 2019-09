Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 prima della sfida contro la Dinamo Zagabria: "Un momento storico per la nostra società e per la città di Bergamo, vogliamo onorare la città di Bergamo. La squadra è matura, sappiamo cosa fare in campo. L'affrontiamo con grande serenità, siamo maturi".



SUI TIFOSI - "Bergamo è Atalanta e Atalanta è Bergamo, c'è una simbiosi unica, c'è grande entusiasmo. Sono previsti 3000 bergamaschi a Zagabria, spero di superare i 30.000 a San Siro".