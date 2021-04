Una multa di 1.500 euro è stata inflitta al direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino per un ritardo di due giorni nell'esecuzione dei tamponi al gruppo squadra.



LA VICENDA- Come riporta L'Eco di Bergamo, la vicenda in realtà risale alla passata stagione: il protocollo per la ripresa dell’attività dopo lo stop per il Covid-19 prevedeva infatti che i test venissero effettuati ogni quattro giorni, mentre dopo l’ultima partita di campionato (Atalanta-Inter dell'1 Agosto 2020) fra un tampone e l’altro passarono sei giorni, ovvero due in più del dovuto. Al dg Marino viene quindi contestato il fatto di non aver provveduto a far rispettare le norme o comunque di non aver vigilato sul rispetto di esse.