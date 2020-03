Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Lecce: "Sono tre i punti da analizzare: il primo è la salute pubblica da salvaguardare, quella degli sportivi e dei tifosi. Il secondo aspetto è quello della programmazione: dobbiamo essere bravi in questo momento dal primo al 30 giugno valutare quelli che sono i vari appuntenti. Il terzo aspetto è che la Lega si deve fare garante di una tutela di tutti i club con grande equilibrio cercando anche di salvaguardare quel patrimonio che abbiamo e che sono i tifosi. In questo momento è stato un po' messo da parte e va valutato nel suo completo. La Lega deve essere brava in questo momento a dare forza al campionato di Serie A".