Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky al termine del match pareggiato contro la Sampdoria: "Il fallo di Ferrari su Barrow? Era evidente fallo da rosso. Ultimo uomo e il nostro attaccante era lanciato verso la porta. Siamo venuti a Genova con lo spirito giusto, cercando di fare la partita. Abbiamo sempre cercato di portare a casa il risultato, purtroppo ci sono episodi che pesano e si accumulano con altri. Questo dispiace. Purtroppo capitano giornate storte ai calciatori e possono capitare anche ad altri protagonisti delle partite. L'arbitro? Devono aiutarlo. L'assistente è in linea, non è andato a fare una passeggiata. Il mancato rosso è stato determinante ed evidente. Corti di fiato? Non sono d'accordo".