Il direttore generale di Atalanta Umberto Marino commenta il calendario di Serie A 2023/24 dei nerazzurri: “Iniziamo contro il Sassuolo al Mapei, in uno stadio che ci lega a bellissimi ricordi europei. Poi giocheremo a Frosinone, disputeremo le prime due gare fuori casa per agevolare ed accelerare il lavori al Gewiss Stadium. Con il Monza (alla terza giornata) i nostri tifosi potranno già vedere i progressi sulla Curva Sud”.



GIUSTA L'ASIMMETRIA- “Per quanto riguarda il format, non posso che apprezzare quanto proposto dalla Lega di Serie A riducendo i turni infrasettimanali, venendo così incontro ai tifosi. E poi c’è l’asimmetria del calendario che sicuramente alza il livello di attenzione e di spettacolarità. Il calcio italiano, e la Serie A in particolare, rappresenta un calcio d’élite a livello europeo apprezzato e visto non solo in Italia. C’è grande voglia di ripartire, c’è voglia di calcio, c’è tanta voglia di Atalanta!”.