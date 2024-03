Atalanta, il dopo Koopmeiners non arriverà da Napoli

Con i suoi gol e le giocate di notevole caratura tecnica, sta aiutando l’Hellas Verona ad uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione, momentaneamente a +2 dalla terzultima in classifica. Siamo parlando di Michael Folorunsho, fantasista in prestito ai veronesi ma di proprietà del Napoli che nelle ultime ore ha sfiorato l’esordio con la maglia della Nazionale italiana. Soltanto sfiorato ma non conquistato, per via di qualche acciacco fisico confermato nel postpartita di Ecuador-Italia dal ct Luciano Spalletti.



L’azzurro Italia diventerà partenopeo in maniera definitiva, nei prossimi mesi. Nelle ultime ore si erano diffuse delle voci riguardo al possibile approdo del calciatore classe ’98 all’Atalanta in caso di partenza - sempre più probabile – di Teun Koopmeiners. La volontà del club proprietario del cartellino, però, è di dare un’opportunità al giocatore, in quello che – per volontà di Aurelio de Laurentiis – sarà il nuovo ciclo targato Napoli.