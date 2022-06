Il rinnovo o meno di David Ospina col Napoli influenza il mercato dei portieri dell’Atalanta. L'ex Pierluigi Gollini, dopo il rientro dal prestito al Tottenham, non ha trovato spazio a Bergamo, dove è stata rinnovata la fiducia a Musso, pupillo del Gasp. Sul ferrarese però non c’è soltanto la Fiorentina col famoso scambio con Christian Kouamé, ma nche i partenopei e il Torino, insoddisfatto di Vanja Milinkovic-Savic ed Etrit Berisha.



I granata puntano Meret, in cerca di rinnovo o forse no in azzurro, ma potrebbero anche virare su Gollini. A quel punto, per il portiere-rapper di ritorno da Londra, si aprirebbe la via che porta a Ivan Juric, allievo di Gasperini,