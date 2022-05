Nei prossimi giorni a Bergamo avrà luogo la presentazione di Tony D'Amico, nuovo ds nerazzurro che insieme a Lee Congerton, implementerà l'area tecnica e che si occuperà di sviluppare il mercato.



Senza partecipazione alle Coppe Europee, sembra lontana la rivoluzione di 'fine ciclo' di cui si parlava, così come uno stravolgimento della rosa. La dirigenza si muoverà quindi verso operazioni intelligenti e scommesse (compresi i giovani del vivaio di rientro da mezza Italia) per migliorare il gruppo. In particolare, da Colpani, Bettella, Delprato e Melegoni, arriverà un tesoretto da oltre 20 milioni di euro.