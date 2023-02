Doppia seduta di lavoro anche nel giovedì che porta al Milan, per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, al 'Centro Sportivo Bortolotti' di Zingonia: ancora rimandato l'appuntamento con il rientro in gruppo di Pasalic, per lui prosegue il lavoro individuale. Così come Zapata e Hateboer hanno svolto terapie programmate. Domani si proseguirà con un allenamento pomeridiano, poi sabato la consueta seduta di rifinitura.