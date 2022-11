L'Atalanta al momento ha ben quattro portieri in rosa: Musso, Rossi, Bertini e Sportiello. Proprio l'ex Fiorentina, vice di Musso e che, a causa del suo infortunio, ha trovato molto spazio in questo inizio di campionato, potrebbe presto cambiare aria per sfoltire e ringiovanire la rosa.



In pole c'è il Milan, che sta cercando un vice Maignan a partire dalla prossima stagione.dopo l'addio di Ciprian Tatarusanu. I dirigenti rossoneri sarebbero pronti ad offrire al prodotto di Zingonia un contratto triennale con un ingaggio di poco inferiore a 1 milione di euro.