Se la Juve si è detta perplessa sulla cifra di 15 milioni richiesta da patron Percassi per l'attaccante dell'Atalanta Luis Muriel, il Newcastle non sembra essere dello stesso avviso.



Stregato dalle 3-4 accelerazioni con cui il colombiano ha invaso l'area inglese nell'amichevole di lusso dello scorso 29 luglio, l'entourage del Newcastle a fine partita ha subito chiesto informazioni per arricchire il reparto: non con Zapata, come nei tentativi precedenti, ma per il numero 9 nerazzurro ben più low-cost. L'età, Muriel va per i 32 anni, non spaventa gli inglesi come frena invece i bianconeri, disposti a versare solo 10-12 milioni.