Atalanta, il nodo Musso verso una soluzione! Si tratta con l'Udinese per Silvestri che non può andare in Arabia

Atalanta in subbuglio per cercarte di risolvere nelle ultime ore del mercato di riparazione la questione portieri, come vorrebbe mister Gasperini. Marco Carnesecchi è infatti ormai il primo portiere nerazzurro e Juan Musso, relegato a secondo senza volerlo, è ai nastri di partenza: il mercato turco del Glatasaray, che si è mostrato interessato all'argentino fin dalle prime battute, tra l'altro chiuderà solo il 9 febbraio. e quindi ci sarà tempo per trattare l'eventuale prestito o cessione. Prima di salutarlo però l'Atalanta deve acquisire un secondo portiere da mettere alle spalle di Carnesecchi e deve farlo entro le 20: per questo l'uomo giusto potrebbe essere Marco Silvestri, il 32enne che non si può più trasferire in Arabia Saudita, all'Al Shabab, e all'ultimo deve trovare una nuova sistemazione.



Questo perché 'Udinese, che ne detiene il cartellino, ha esaurito tutti gli slot per le cessioni all'estero in una singola stagione, sette, completati con l'addio di Pafundi verso il Losanna. Ora l'Atalanta sta tentando di convincerlo a vestire i guantoni di riserva a Bergamo, garantendogli qualche presenza in campionato e in Coppa Italia, oltre a una lotta per l'obiettivo Champions che lo stuzzica, per far riposare il giovane del vivaio Carnesecchi. Così si sbloccherebbe l'uscita di Musso, pagato 20 milioni e col valore dimezzato dopo due stagioni e mezza, libero di scegliere se fare il vice Sommer a giugno nell'Inter o il titolare in Turchia.