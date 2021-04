Mancano ormai solo cinque giornate, cinque finali per l'Atalanta che lotta per la Champions, alla fine del campionato 2020/2021.In questo pezzo troverete riassunte le date e gli orari delle prossime gare nerazzurre, sia della prima squadra che della Primavera, che detiene l'ultimo titolo.



PRIMA SQUADRA- La Lega Nazionale Professionisti Serie A ha infatti reso noto gli anticipi e i posticipi dalla 35ª alla 37ª giornata della Serie A TIM 2020-2021.Ancora non si conosce quindi l'orario della super sfida casalinga contro il Milan del 23 maggio.



35ª GIORNATA Parma-Atalanta Domenica 09/05 15.00

36ª GIORNATA Atalanta-Benevento Mercoledì 12/05 20.45

37ª GIORNATA Genoa-Atalanta Sabato 15/05 15.00



PRIMAVERA- Sono stati definiti anche gli anticipi e i posticipi del campionato Primavera 1 TIM “Trofeo Giacinto Facchetti” 2020-2021 della 22ª e della 23ª giornata.



22ª GIORNATA Cagliari-Atalanta Sabato 08/05/2021 10.30

23ª GIORNATA Atalanta-Sassuolo Lunedì 17/05/2021 17.00