Ufficialmente il calciomercato non è ancora iniziato, ma la lista dei calciatori sul taccuino dei dirigenti dell'Atalanta è già piena. Tra le caselle da occupare, c'è quella del 'vice Gosens': l'ultimo nome fatto dalle parti del quartier generale orobico sarebbe quello di Emanuele Valeri, terzino della Cremonese. Stando a 'L'Eco di Bergamo' il calciatore verrebbe valutato ed, eventualmente, lasciato un anno in prestito ai grigiorossi, insieme al portiere Marco Carnesecchi, per il quale si avvicina la riconferma tra i pali della squadra allenata da Pecchia.