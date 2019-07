Prima ci aveva provato la Lazio, poi la tentazione dagli Emirati Arabi, alla fine il Papu Gomez è rimasto all'Atalanta e tra poco inizierà la sesta stagione in nerazzurro: "Dopo la vittoria contro il Napoli abbiamo iniziato a pensare alla Champions - ha spiegato ai microfoni di SportWeek - è stata una mazzata per chi pensava che prima o poi saremmo crollati. Sei mesi prima, dopo la sconfitta contro il Copenaghen nei preliminari di Europa League, ci chiedevamo per cosa giocare. Nessuno aveva risposto per l'Europa".



MERCATO - Sull'offerta dall'Arabia rispedita al mittente: "Mi ha cercato l'Al-Hilal che mi offriva una barca di soldi, più di dieci milioni di euro. A 31 anni è una situazione che ti fa vacillare. Mi sono messo nei panni dell'Atalanta rendendomi conto che non era quello il momento di andarmene, ma ho chiesto a Percassi di mettersi nei miei: chiesi se loro mi volevano come bandiera dell'Atalanta, poi ho capito di aver fatto la scelta giusta. Oggi, però, non so se finirò la carriera qui".