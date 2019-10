Nonostante il capitano dell’Atalanta mostri grandi segni di ripresa, è molto probabile che il tecnico nerazzurro lo faccia respirare e lo preservi per la gara in trasferta contro il Napoli, una partita ostica tra due dirette avversarie. Storceranno il naso quindi i fantacalcisti appassionati del gioco gasperiniano che, oltre a dover fare a meno della valanga di gol di Zapata, forse dovranno rinunciare a schierare anche il capitano nerazzurro. I SOSTITUTI - Malinovskyi, Ilicic e Muriel potrebbero sostituire i due atalantini, ma non è escluso che nella giornata di domani-nel corso della conferenza stampa delle 13.30- il mister non si lasci scappare qualche novità. C’è anche in altra opzione sul piatto da tenere in considerazione: l’entrata del 10 nel secondo tempo, per spaccare la partita in caso di stallo o sconfitta.