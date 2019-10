Lavori a parte per Zapata, ma anche per Simon Kjaer (problema all’adduttore destro) e José Palomino (fastidio al flessore sinistro): questi ultimi potrebbero lasciare ancora la difesa sguarnita domenica nella sfida contro l’Udinese. PAPU C’È - Diverso invece il caso di Papu Gomez, capitano dell’Atalanta, che alla ripresa degli allenamenti è apparso in buone condizioni a Zingonia. Il numero 10 nerazzurro non ha disputato il secondo tempo a Manchester per un problema fisico che si è rivelato essere solo un affaticamento. Domenica con l’Udinese, quindi, salvo contrordine, il fantasista potrà essere schierato. Non è infatti intenzione del giocatore, in un periodo di splendida forma, rinunciare alla gara casalinga, determinante per la classifica di Serie A. Nella sessione pomeridiana di domani potrebbe già arrivare la conferma.