Atalanta: il paradosso di Scamacca, il dato

Gianluca Scamacca è tornato ieri al gol nell'andata degli ottavi di finale di Europa League , avendo approfittato di un errore della difesa dello Sporting Lisbona che ha permesso all'Atalanta di stampare il punteggio sull'1-1. Il gol di ieri assume un valore importante per l'attaccante italiano ex Sassuolo; infatti con la rete di ieri è il giocatore italiano che ha realizzato più gol nelle ultime due stagioni nelle competizioni europee,7,preliminari inclusi (OptaPaolo).



I DETTAGLI- Tuttavia la stagione dell'attaccante classe 1999 non sta andando nella direzione che si pensava ad inizio anno. In Europa League in 5 presenze( il 43% da titolare) ha realizzato 2 reti, mentre in campionato in 20 presenze(33% da titolare) ha segnato 6 gol e fornito 3 assist. Buoni numeri se si pensa anche ai problemi fisici avuti in stagione e allo spazio che ha avuto nell'11 titolare, ma comunque piuttosto lontani dalla stagione che lo aveva lanciato nel grande calcio con la maglia dei neroverdi, conclusa con 16 reti in campionato. Arrivato in estate dal West Ham per 25.50 milioni di euro ha firmato con la Dea un contratto fino al 2027.