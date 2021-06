Il Parma non vuole perdere tempo, l'obiettivo è tornare in Serie A a suon di gol: per farlo l'entourage ducale vuole affidarsi a un attaccante di spessore. Nella lista dei desideri ci sono tre nomi, secondo La Gazzetta di Parma: Patrick Cutrone, già ricercato lo scorso gennaio ma poco propenso a scendere in Serie B, Ernesto Torregrossa della Sampdoria e il giovanissimo Roberto Piccoli, tornato all'Atalanta dopo l'esperienza allo Spezia. Quest'ultimo sembra il più vicino, il Parma prova ad accelerare per chiudere l'affare.