Dopo cinque stagioni, le strade di Zapata e dell'Atalanta sembrano a destinate a separarsi. Pesa il suo ingaggio in rapporto ai continui infortuni, ma soprattutto con i due nuovi arrivati Scamacca e De Ketelaere non c'è più spazio in attacco, nemmeno nella ripresa.



Il Monza si è mosso fin da subito per l'attaccante nerazzurro, ma poi ha chiuso i contatti. Non perché non abbia più interesse per il numero 91, ma perché aspetta i saldi di fine mercato per l'affondo decisivo: il club bergamasco chiede infatti 15 milioni per l'esperto 32enne, ma il club lombardo punta ad acquistarlo alla metà. Mister Gasperini vuole stringere la rosa e verso fine mese può fare pressione alla società per sciogliere le riserve e trovare una soluzione e una destinazione ai tanti esuberi.