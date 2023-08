Nonostante manchino solo otto giorni alla fine del mercato, l'Atalanta è sempre più concentrata sul campo, in preparazione alla gara contro il Frosinone, sabato alle 18.30 allo Stirpe.



Il motivo è semplice, frutto di una strategia ben studiata: Percassi, Congerton e D'Amico si muoveranno settimana prossima, da lunedì 28 agosto fino a venerdì 1 settembre, sugli ultimi colpi in entrata. Per puntellare difesa e fasce, i nomi in pole al momento sono quelli di Hien, Holm e Iling Junior.