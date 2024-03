Atalanta, il piano di mister Gasperini per Scamacca e l'Europeo

Non è bastata la visita del ct dell'Italia Luciano Spalletti al Centro Bortolotti di Zingonia, il colloquio con mister Gasperini non l'ha convinto del tutto sulle qualità nascoste e sul potenziale di Gianluca Scamacca. L'attaccante classe 1999 aveva disputato tutte le ultime quattro gare tra ottobre e novembre, per tre spezzoni e in un'occasione anche da titolare. A settembre era rimasto fermo per la condizione non ancora ottimale dopo l'operazione al menisco. Tutti fattori, l'infortunio, lo stop e gli spezzoni poco convincenti, che hanno contribuito a far decidere a Spalletti di non inserire il suo nome nella lista dei convocati.



Un'enorme delusione per l'ex West Ham, che nelle ultime settimane aveva appena ritrovato la condizione, il gol e il sorriso. Due reti allo Sporting, tanti altri gol sfiorati. Eppure è proprio su questo che si è soffermato il ct azzurro: troppi gol sbagliati sotto porta, l'ultima rete in campionato risalente al 27 gennaio e un solo gol in 15 presenze azzurre. All'Europeo ogni occasione peserà e non ci si possono permettere errori.



Adesso mister Gasperini ha l'arduo compito, a Zingonia, di ritirargli su il morale, fargli ritrovare il sorriso e trasformarlo in un goleador più cinico e concreto, più costante e affamato. Anche nei colpi di testa, dove ultimamente è stato meno incisivo, e soprattutto nei cambi a gara in corso. Perché Spalletti potrebbe voler contare su di lui proprio nella ripresa, come ha fatto in passato deludendolo, ma finora questo è un tallone d'Achille per Scamacca, che ha segnato solo da titolare. Dieci giorni di pausa per costruire la sua ultima chance.