Dopo l'arrivo dell'esterno sinistro Michel Bakker, l'Atalanta punta a rinforzare anche la corsia destra con Emil Holm. Hateboer infatti sarà ancora out per la lesione al crociato e Zappacosta non potrà giocare tutti e tre gli impegni stagionali. Lo Spezia chiede però il doppio dell'offerta fatta dall'Atalanta, 14 milioni contro 7, e i bergamaschi devono battere la concorrenza di Inter, Napoli e Juve.



Per offrire i 15 milioni che farebbero arrivare il via libera dai liguri, l'Atalanta deve vendere un altro esterno: Maehle sembra il favorito, finito nel mirino della Juve che però non vuole esercitare alcun obbligo di riscatto. La dirigenza nerazzurra vuole monetizzare e attende che si faccia avanti qualche club estero per il danese, prima di procedere con l'affondo vincente per Holm.