Il Bayern Monaco, dopo essersi tuffato a capofitto su Scalvini, ha contattato l'Atalanta per un altro gioiello classe 2003: l'attaccante Rasmus Højlund, fresco dei 5 gol messi a segno con la Danimarca dei grandi.



Il club tedesco sarebbe disposto ad anticipare i tempi di un'asta estiva che coinvolgerebbe United, Newcastle e Arsenal per battere la concorrenza inglese e versare già ora i 50 milioni di euro nelle casse nerazzurre.



I Percassi però hanno altri piani: raggiungere l'Europa a giugno, meglio se la Champions, tenere in cassaforte il bomber danese per un'altra stagione e rivederlo tra un anno ad almeno 80 milioni, visto il potenziale e la crescita costante dimostrata dall'ex Sturm Graz.