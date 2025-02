Atalanta, il post Gasperini è ora: occhio a Sarri e altri due italiani, suggestione Rangnick

Gian Pieroha parlato chiaro: "C'è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno".come preannunciato in conferenza stampa prima della gara contro l'Empoli.La conferma, a differenza di quanto avveniva nelle scorse annate, è arrivata direttamente dadei nerazzurri: "La nostra idea, per l'affetto nei sui confronti, è di. Qualsiasi altro discorso verrà affrontato a fine stagione, anche l'eventualità di andare a scadenza, con grande tranquillità e serenità"., perché sancisce con anticipo, che ha portato alla conquista dima soprattutto ad anni di grande calcio e piazzamenti europei.

- L’idea della famiglia Percassi è quella diche abbia uno stile di gioco ben chiaro e adatto agli effettivi in organico: il profilo più indicato è quello di Maurizioormai fermo da un anno dopo il burrascoso addio alla Lazio, ma desideroso di tornare in panchina e voglioso di mettersi in gioco in una piazza come quella orobica,che il suo credo calcistico richiede.- Un altro serio candidato, qualora la sua esperienza con l'Olympique Marsiglia dovesse terminare dopo una sola stagione, èper il quale pero, da sempre acerrime rivali della Dea, rischiano di essere invalidanti. Anche il nome di Raffaele, in caso di addio alla Fiorentina, non può essere trascurato, così come quello di Ivan, primo discepolo di Gasperini, seppur arrivi da un'esperienza poco felice alla Roma e sia attualmente in panchina in Premier League, NEL Southampton ultimo e quasi condannato alla retrocessione

- Per quanto riguarda le piste straniere, occhio a Igor: nelle sue precedenti esperienze in Serie A con il Verona e la Lazio, il croato ha schierato le sue squadre con il 3-5-2 e il 3-4-1-2, stessi moduli con cui gioca l'Atalanta. Anche se lattuale commissario tecnico dell'Austria e vicino al Milan in passato, prima dell'arrivo di Stefano Pioli: il tedesco è un vero e proprio guru e trasporterebbe il club bergamasco in una nuova era di internazionalizzazione molto gradita alla proprietà statunitense.