3 giugno 2010, 3 giugno 2020: oggidalla Serie B alla Champions League. Nel celebrare il decennale a L'Eco di Bergamo ringrazia il personale sanitario che si è sacrificato per salvare tante vite durante ile svela alcuni retroscena sui lavori al:"Voglio ringraziare chi ha combattuto in prima linea in questi mesi di emergenza. (...).che hanno costruito l'ospedale in fiera, per tutte le famiglie colpite dai lutti. Usciamo dall'emergenza, poi ci ricorderemo di loro. Giocheremo per onorarli (...).Avanti, da bergamaschi. L'Atalanta aiuterà"."Mi prendo solo un impegno:Adesso stiamo facendo tutte le verifiche tecniche necessarie per l'intervento sulla tribuna. A fine campionato guarderemo la classifica e mentre faremo i lavori in viale Giulio Cesare ci organizzeremo di conseguenza"."Confesso che in questi mesi dallo stadio sono passato, ma di nascosto dai miei figli, che non condividono, e da Spagnolo, che ci vuole essere sempre. Non riesco a stare lontano., magari con una percentuale d'occupazione limitata. Se restando distanziati potranno andare in 200 al cinema e in mille agli spettacoli all'aperto…"."Non lasceremo indietro nessuno. Usciti da questa situazioneRispetto: gli abbonati sono un pezzo di Atalanta (...) Se si ferma il calcio si ferma tutto lo sport italiano., il calcio aiuterà la società".