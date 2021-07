Lunedì di riposo per i giocatori dell'Atalanta, in attesa del rientro a Zingonia dei nazionali in vacanza. Domani mattina, alle 10.30 nella sede della Gewiss a Cenate Sotto, avrà luogo la presentazione delle maglie gara ufficiali per la nuova stagione.



Al pomeriggio, i nerazzurri si ritroveranno invece a Zingonia per prendere parte a una seduta di allenamento. La prossima amichevole, contro il Modena, è in programma venerdì 23 luglio alle 17 al Centro Sportivo Bortolotti, sempre a porte chiuse.