L'Atalanta pensa già all'Ajax: accolta (con favore) l'ufficialità del rinvio della partita contro l'Udinese alla Dacia Arena da parte dell'arbitro, la società si è subito organizzata per sfruttare queste improvvise ore 'libere'.



ALLENAMENTO E RIENTRO- La squadra infatti ora svolgerà un allenamento su un campo sintetico a Udine, per continuare la preparazione in vista della prossima gara di Champions, in programma mercoledì 9 dicembre alle 18.55 ad Amsterdam contro l'Ajax. Al termine dell'allenamento, il gruppo squadra farà rientro a Bergamo.