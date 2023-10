Niente ritiro per l'Atalanta di mister Gian Piero Gasperini, che giovedì sera sarà impegnata alle 18.45 all'UPC Arena di Graz contro lo Sturm Graz per la terza giornata di Europa League.



I nerazzurri sono potuti tornare a casa e rientreranno al Centro Bortolotti per il pranzo di domani. Dopo pranzo, nel primo pomeriggio, il pullman li porterà all'aeroporto. Una volta atterrati, alle 17.45 mister Gasperini parlerà insieme a Djimsiti in conferenza stampa, mentre alle 18.30 ci sarà la rifinitura allo stadio di Graz.