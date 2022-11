In casa Atalanta è ancora viva la delusione per le tre sconfitte maturate nelle ultime tre partite di Serie A, prima della pausa per i Mondiali in Qatar. Tolti i convocati con le rispettive nazionali (de Roon e Koopmeiners con l'Olanda, Maehle con la Danimarca e Pasalic con la Croazia) Gian Piero Gasperini ha già mandato in vacanza i suoi: la data prevista per il rientro a Zingonia è lunedì 28 novembre. E proprio al 'Centro Bortolotti' i nerazzurri prepareranno la seconda parte del campionato.



Tra le sedute di allenamento, che coinvolgeranno anche chi non ha preso parte alle ultime gare causa infortunio - vedi Muriel e Zappacosta - la società orobica ha schedulato quattro amichevoli di prestigio. Si comincia venerdì 9 dicembre (ore 19) quando a Bergamo arriverà l'Eintracht Francoforte (prossimo avversario del Napoli agli ottavi di Champions League) per il 'Trofeo Bortolotti'. Si prosegue sabato 17 dicembre (ore 13) a Nizza, mentre venerdì 23 dicembre (ore 17) sarà il Betis Siviglia ad ospitare i nerazzurri. Si chiude giovedì 29 dicembre (ore 19) con la sfida agli olandesi dell'Az Alkmaar al Gewiss Stadium. A meno di una settimana dalla prima gara ufficiale del 2023, mercoledì 4 gennaio (ore 14,30) in trasferta contro lo Spezia.