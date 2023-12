Con tutta probabilità, Rafael Toloi non sarà a disposizione di Gian Piero Gasperini neanche per la gara interna contro il Lecce di sabato 30 dicembre, l'ultima del 2023. Il calciatore oggi si è sottoposto - così come gli altri lungodegenti, Palomino e Tourè - ad una seduta di lavoro differenziata e individuale: da capire se il difensore potrà recuperare già per la gara contro la Roma del 7 gennaio 2024, l'ultima del girone d'andata.