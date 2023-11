Al momento l'Atalanta, che il 25 novembre al Gewiss Stadium ospita il Napoli, conta ben nove forfait, quasi una squadra intera. Il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini in realtà spera di ridurre di molto le assenze, recuperando la maggior parte dei suoi durante la sosta.



Soprattutto in difesa: Palomino, Kolasinac, Scalvini e Toloi sono fermi per i rispettivi infortuni e anche de Roon, che ieri è arretrato in retroguardia per necessità, ha rimediato una squalifica per somma di ammonizioni e non ci sarà. Argentino a parte, il Gasp spera di recuperare gli altri tre difensori per non dover ricorrere a una difesa a quattro con Djimsiti e il giovane Bonfanti dall'Under 23 a completarla.



Anche il fantasista De Ketelaere dovrebbe rientrare dopo la sosta, in ripresa dall'infortunio al ginocchio, così come Ruggeri sulla corsia sinistra dopo il trauma alla caviglia. Più difficile invece il recupero dell'esterno destro Holm, distorsione alla caviglia, e ancora impossibile quello della punta Touré: l'acquisto più caro della storia dell'Atalanta, ancora 0' in stagione, dovrebbe rivedere il campo solo a dicembre.