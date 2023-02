Domenica sera (ore 20,45) c'è Milan-Atalanta, per mister Gasperini in palio tre punti per agganciare i rossoneri a quota 44. Gian Piero Gasperini ritroverà Scalvini e de Roon, al rientro dalla squalifica, mentre perderà per lo stesso motivo Demiral. Per quanto riguarda, invece, la situazione infortunati Pasalic prosegue il lavoro individuale e potrebbe essere l'unico a tornare a disposizione per il Milan, mentre per Zapata e Hateboer ancora terapie, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.