Alejandro Gomez vive da separato in casa all'Atalanta. Il 33enne trequartista argentino si allena da solo a Zingonia. Ha chiesto di essere liberato a costo zero, ma il presidente Percassi non fa sconti. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi colloqui con il suo agente Riso. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le pretendenti in Italia sono Inter, Milan, Roma e Napoli: tutte in attesa nell'ombra. Senza escludere una pista estera, che per certi versi potrebbe essere la soluzione più indolore.