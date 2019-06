La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato dell'Atalanta. In porta confermato Gollini, possibile addio per Berisha e saluterà anche Sportiello, di rientro dal prestito al Frosinone.

In difesa oltre a Toloi, Palomino, Masiello e Djimsiti può restare anche Mancini come Ibanez. Probabili cessioni in prestito per Varnier, Bettella e Asmah.



A centrocampo si tratta il riscatto di Pasalic dal Chelsea. De Roon e Freuler sono intoccabili. Chiesti 20 milioni per le rivelazioni Hateboer e Castagne, ma i Percassi sperano di tenerli. Promosso Gosens. Alla ricerca di spazio i giovani Pessina e Reca. Il Bologna non riscatterà Mattiello, ma il suo futuro è lontano da Bergamo. D'Alessandro vuole restare all'Udinese. Da valutare la situazione di Valzania, rientrato dal prestito al Frosinone.



In attacco Gomez tratta il rinnovo del contratto, interesse del Napoli per Ilicic e Zapata. Barrow verso la cessione in prestito. Rientrerà dal Bordeaux il danese Cornelius, fuori dal progetto nerazzurro. Idem per Tumminello (Lecce) e Vido (Perugia).