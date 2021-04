Un trittico di fuoco che in 11 giorni porterà l'Atalanta a scontrarsi fuori casa con Fiorentina e Roma a ospitare, in mezzo tra le big, la diretta concorrente Juve. L'obiettivo per mister Gasperini e la sua banda è vicerle tutte e tre per tenersi stretto un posto in Champions, distanti anni luce dalle prepotenti voci di mercato di questi giorni che darebbero in partenza i due gioielli d'attacco, Muriel e Zapata.



La volontà di Gasperini è che rimangano entrambi a Bergamo e infatti, riguardo al tema mercato, c’è stata una riunione nei giorni scorsi proprio tra l’allenatore e la dirigenza, dove è emerso che l’obiettivo è prendere pochi giocatori ma forti, per alzare il livello di una rosa che è già molto competitiva. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che "in difesa è già stato bloccato Anel Ahmedhodzic del Malmö, ma si punta anche a un profilo per sostituire Ilicic, a un vice de Roon e a un esterno sinistro di esperienza perchè Gosens potrebbe partire fruttando l’ennesima plusvalenza. Ma il livello della squadra punta a rimanere ancora alto".