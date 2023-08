La Roma sta pressando per Duvan Zapata, l'attaccante classe 1991 dell'Atalanta che alla corte di Jose Mourinho cerca spazio. Le parti stanno lavorando, ma l'Atalanta lascerà partire il calciatore colo per un obbligo di riscatto a determinate condizioni e a 10 milioni di euro. La Roma riflette prima di fare l'affondo: Zapata ha già l'accordo con i giallorossi per un ingaggio da 3 milioni di euro.