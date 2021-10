Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla a Sky dopo la partita persa 3-2 contro il Manchester United: "Non so era impossibile vincere, a un certo punto ci credevamo ma a queste squadre basta un episodio. Ci è mancato il gol del 3-1 che avrebbe chiuso la partita, ci siamo andati vicino, peccato perché era una bella opportunità. Avevamo delle assenza ma abbiamo fatto una buona gara".



COSA INSEGNA QUESTA SCONFITTA - "Sono partite di altissimo livello, nelle quali devi anche saper tenere. L'avevamo preparata così, speravamo di restare in gara fino alla fine perché loro concedono spazi nei quali devi essere concreto per portare a casa la partita. Loro sono spinti da un pubblico eccezionale che fa la differenza".



COSA NON RIFARESTI? - "C'è un po' di rammarico per la sconfitta ma abbiamo giocato con personalità, chiaro che c'è sempre da migliorare"



PRIMO POSTO COMPROMESSO? - "No, c'è anche il ritorno anche se loro negli spazi sono pericolosissimi e dovremo stare attenti. Abbiamo visto che ce la possiamo giocare. Giriamo a 4 punti in un girone difficile, lo sapevamo".



SITUAZIONE INFORTUNATI - "Recupereremo qualcuno? Non ne ho idea, oggi ha giocato De Roon dietro che ha avuto un po' di difficoltò all'inizio poi è cresciuto. Vediamo Demiral come sta, in campionato siamo tante squadre racchiuse in pochi punti. Dobbiamo pensare intanto a quello e poi alla coppa tra 15 giorni".