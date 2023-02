Non solo il Napoli, che in caso di addio a Osimhen a giugno, ha già aperto un sondaggio con l'Atalanta per il suo baby bomber Rasmus Højlund, anche il Real Madrid si è fatto avanti.



A Carlo Ancelotti piacciono le qualità sotto porta e la personalità del talento classe 2003: in tutta la stagione, Sturm Graz compreso, il danese ha già messo a segno 11 gol e 5 assist a stagione. L'Atalanta però in estate ha investito ben 17 milioni per averlo, per cui non lo lascerà andare via per meno di 20.