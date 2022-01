Filtrano pochissime notizie da Zingonia per quanto riguarda i giocatori disponibili alla trasferta all'Olimpico. Il difensore e capitano Rafael Toloi, così come l'esterno Maehle, stanno lavorando per rientrare a pieno regime ed essere tra i convocati per la delicata sfida diretta di sabato sera contro la Lazio.



Più difficile invece il recupero di Zapata, finito nel ciclone del calciomercato per l'offerta stratosferica (6,5 milioni e mezzo a stagione) del Newcastle. Non ci sarà sicuramente Gosens, mentre resta un'incognita la presenza di Ilicic, Malinovskyi e Hateboer.



Questa la nota pubblicata da Atalanta.it. Allenamento pomeridiano al Centro Bortolotti per i nerazzurri in vista della partita contro la Lazio di sabato 22 gennaio allo stadio Olimpico di Roma per la 23ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Domani, giovedì 19 gennaio, è in programma un altro allenamento pomeridiano, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse.