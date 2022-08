Archiviata la trasferta di Newcastle, dopo due giorni di riposo i nerazzurri sono tornati ad allenarsi questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Hanno lavorato a parte Demiral, che non era stato convocato per la trasferta inglese non per motivi di mercato (bloccato dopo la sospensione di Palomino), e Zappacosta.



Domani, martedì 2 agosto, la preparazione proseguirà con una doppia seduta, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse. Come ricorda il canale ufficiale Atalanta.it, la settimana si concluderà con la partecipazione al Trofeo Naranja contro il Valencia in programma sabato alle 21 in terra spagnola.