Attraverso il sito ufficiale dell'Atalanta arriva il report dell'allenamento di oggi con notizie non confortanti dall'infermeria perché non si è allenato con la squadra Duvan Zapata.



DUVAN ZAPATA - "Dopo un giorno di riposo, sono ripresi gli allenamenti al Centro Bortolotti. Mister Gasperini ha diretto una seduta mattutina in preparazione alla sfida di campionato con lo Spezia in programma domenica alle 12.30 allo stadio Picco di La Spezia: a parte Pezzella, Scalvini, Toloi e Zapata".