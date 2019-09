Archiviato il successo sul Genoa nella terza giornata di campionato, l'Atalanta è tornata subito al lavoro questa mattina in vista dello storico esordio in Champions League di mercoledì a Zagabria. I nerazzurri si sono allenati al Centro Bortolotti con un programma differenziato in base al minutaggio nella partita di Genova: scarico per chi ha giocato ieri, lavoro sul campo per gli altri.



Domani allenamento al mattino a porte chiuse sempre al Centro Bortolotti, poi trasferimento a Zagabria dove alle 18 allo stadio Maksimir la conferenza stampa di mister Gasperini e del capitano Papu Gomez. A seguire allenamento con i primi quindici minuti che saranno aperti alla stampa.