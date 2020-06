Domenica in campo per l'Atalanta, che ha nel mirino il match con la Lazio di settimana prossima. Questo il report ufficiale dell'allenamento: "La settimana di lavoro dei nerazzurri si è chiusa con un allenamento questa mattina, domenica 14 giugno, al Gewiss Stadium. Dopo un giorno di riposo, Gomez e compagni torneranno ad allenarsi martedì 16 giugno, quando ricomincerà la preparazione alla partita con il Sassuolo, recupero della 25ª giornata della Serie A TIM 2019-20, in programma domenica 21 giugno alle 19.30 al Gewiss Stadium".